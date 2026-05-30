В России пообещали дать ответ на представляющие угрозу планы Норвегии Посольство: Россия ответит на угрожающие нацбезопасности планы Норвегии

Москва30 мая Вести.Москва даст военно-технический ответ на представляющие угрозу для российской национальной безопасности планы и действия Норвегии, ответили в посольстве России в Норвегии на запрос РИА Новости.

Таким образом в посольстве прокомментировали сотрудничество Осло и Парижа по ядерному сдерживанию и обмену разведданными, а также планы Норвегии по размещению ударных вооружений на севере страны.

Разумеется, такие действия и планы норвежской стороны представляют непосредственную угрозу для национальной безопасности России и не останутся без адекватного военно-технического ответа, конкретные параметры которого находятся в ведении Минобороны России приводит РИА Новости слова сотрудника посольства

Президент Франции Эммануэль Макрон приказал увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале страны. По его словам, Франция должна укрепить потенциал ядерного сдерживания в ответ на вызовы, а в вопросах сдерживания страна должна мыслить в масштабах всего европейского континента.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что планы Франции по наращиванию европейского ядерного потенциала повышают риск возникновения мирового ядерного конфликта.