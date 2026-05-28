Москва28 мая Вести.Норвегия, присоединяясь к французской системе ядерного сдерживания, создает вызов для России. Такое мнение ИС "Вести" выразил военный эксперт Василий Дандыкин.

27 мая президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявили на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце, что Норвегия согласилась присоединиться к системе ядерного сдерживания, инициированной Францией.

Сейчас в Норвегии есть полигоны НАТО, полигоны Великобритании, полигоны США, и чего там только нет! Норвегия достаточно богатая страна, у нее фонд расходов очень большой, они спонсируют в огромном количестве киевский режим... Я думаю, что это, конечно, вызов нам, прежде всего сказал Василий Дандыкин

Недавно французский лидер объявил о начале эпохи "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода ожидается, что Париж увеличит число боеголовок (в настоящий момент у него 290 штук), а страны Европы получат возможность участвовать в совместных учениях. Макрон уточнил, что к французской доктрине присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.