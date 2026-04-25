Москва25 апр Вести.Ядерные мероприятия под французскими флагами всячески подчеркивают дополняющий характер к американским, а также к форматам НАТО, но не замещают его. Однако в случае пересмотра США отношений к отдельным союзникам по НАТО, президент Франции Эммануэль Макрон готов предоставить им ядерный зонтик в обмен на финансовый вклад в промышленность страны. Об этом ИС "Вести" заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Стефанович.

В этом случае, по мнению эксперта, страны, желающие более устойчивого ядерного сдерживания, должны договариваться уже с Парижем.

Чего хочет Макрон? Он явным образом хочет закрепить, зафиксировать, что Франция — это главный провайдер сдерживания на континенте. И, соответственно, если кто-то хочет, чтобы его сдерживание было более устойчивым, они должны идти в Париж и с Парижем договариваться обо всем хорошем. Вторая цель здесь, а может быть, эта цель на самом деле первая - заключается в том, что Франция явно хочет подкормить свою промышленность финансовым вкладом со стороны союзников заявил Стефанович

Он подчеркнул, что Франция обладает одним из самых технически совершенных военно-промышленных комплексов, не говоря уже про ядерно-оружейный комплекс на континенте. Поэтому самое передовое ядерное сдерживание, безусловно, будет включать определенный финансовый вклад со стороны союзников, заключил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совместные военные учения Франции и Польши являются прямым проявлением военного строительства в Европе, направленного против России.

Однако Россию не пугает факт проведения этих учений. По мнению председателя комитета Государственной думы по обороне Андрея Картаполова, для Парижа и Варшавы атака на РФ стала бы "ядерным самоубийством", потому что Россия далеко впереди в военной сфере, заявил он.