Эксперт Стефанович: Британия больше, чем Франция зависит от США в плане ЯО Эксперт Стефанович: Великобритания не отличается ядерной независимостью от США

Москва25 апр Вести.Существует заметное различие в степени зависимости Великобритании и Франции от США в области ядерного оружия (ЯО). Об этом ИС "Вести" заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрий Стефанович.

По его мнению, Лондон в большей мере опирается на американскую поддержку, однако благодаря существованию объединенной группы по ядерному управлению, и активному вовлечению Великобритании в процесс ядерного планирования НАТО, формируется комплексный подход, обеспечивающий синергию функционирования всех задействованных механизмов.

Великобритания, в отличие от Франции, гораздо больше зависит от США в части своего ядерного арсенала. Но за счет того, что у Великобритании и Франции сформирована вот эта самая группа ядерного управления и за счет того, что Великобритания является, в отличие от Франции, активным участником НАТО-вской группы ядерного планирования, формируется своего рода такая цепная передача, чтобы все это работало как единое целое заявил Стефанович

Он также подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет закрепить статус Франции, как главного провайдера ядерного сдерживания.