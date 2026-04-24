Москва24 апрВести.Французское ядерное оружие нужно Парижу для собственной защиты, его не будут применять для обороны союзников из Восточной Европы. Такое мнение ИС "Вести" озвучил директор Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Дмитрий Тренин.
Он подчеркнул, что важно не переоценивать значимость ядерных гарантий Франции и Великобритании.
[Французы] не будут проливать кровь, тем более применять ядерное оружие для защиты своих союзников. Мы видели ситуацию в Персидском заливе, мы видели, что эти гарантии вместо того, чтобы защищать, просто притягивают ракеты и БПЛА противника. Французское ядерное оружие служит для защиты Франции, ну и, честно говоря, в основном для повышения политического престижа Парижа. Франция, конечно, не будет рисковать существованием Парижа ради Гданьска, Варшавы или Вильнюса, ради какого-то другого восточноевропейского городарассказал Тренин
Ранее Тренин заявил, что НАТО, которая появится после текущей трансформации, может стать большой проблемой для России.