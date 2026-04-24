Франция не будет рисковать Парижем ради Гданьска или Варшавы Эксперт Тренин: Франция не применит свое ЯО для защиты Восточной Европы

Москва24 апр Вести.Французское ядерное оружие нужно Парижу для собственной защиты, его не будут применять для обороны союзников из Восточной Европы. Такое мнение ИС "Вести" озвучил директор Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Дмитрий Тренин.

Он подчеркнул, что важно не переоценивать значимость ядерных гарантий Франции и Великобритании.

[Французы] не будут проливать кровь, тем более применять ядерное оружие для защиты своих союзников. Мы видели ситуацию в Персидском заливе, мы видели, что эти гарантии вместо того, чтобы защищать, просто притягивают ракеты и БПЛА противника. Французское ядерное оружие служит для защиты Франции, ну и, честно говоря, в основном для повышения политического престижа Парижа. Франция, конечно, не будет рисковать существованием Парижа ради Гданьска, Варшавы или Вильнюса, ради какого-то другого восточноевропейского города рассказал Тренин

Ранее Тренин заявил, что НАТО, которая появится после текущей трансформации, может стать большой проблемой для России.