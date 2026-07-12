Дюбьен: Франция имеет сильный ВПК и продвинутую ядерную политику сдерживания Дюбьен рассказал про ВПК Франции и серьезный подход к нему после выборов

Москва12 июл Вести.Франция обладает сильным военно-промышленным комплексом (ВПК), а приоритетом является ядерная политика сдерживания. Об этом рассказал ИС "Вести" директор аналитического центра "Обсерво" при франко-российской Торгово-промышленной палате Арно Дюбьен.

Эксперт отметил, что после возможной смены власти, которая может случится с приходом лидера парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, подход станет более осторожным.

У нее сильный ВПК, причем, в отличие от немецкого, от английского, до сих пор, по крайней мере, независимый … При нынешней администрации Франции есть такой приоритет – это так называемое продвинутое сдерживание ядерное. На самом деле оно всегда присутствовало, но в других масштабах и не на этих границах условно. Не в Финляндии, не в Польше. Допустим, в Германии, да? То есть даже при де Голле (первый президент Франции и генерал – прим.ред.) в самом начале ядерного сдерживания у Франции … Конечно, Франция считала, что стратегический интерес не останавливается на границе, на восточной границе Франции. Другое дело, что тогда она была готова бомбить немецкую территорию тактическим ядерным оружием … Здесь надо очень внимательно следить, насколько позиция Франции может измениться после президентских выборов. Я думаю, что, если Марин Ле Пен придет к власти, будет более осторожный подход. Уже идет де-факто пересмотр некоторых отношений с Германией. Каждый думает о себе, что вполне логично. Но многое очень будет зависеть от Германии пояснил Дюбьен

Аналитик дополнил, что в треугольнике Франция-Англия-Германия, именно первая страна играет главную роль, но вскоре она может поменяться.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал новые немецко-французские оборонные проекты. Страны намерены реализовать несколько "значимых и выполнимых проектов" и разработать "более эффективную" систему управления.