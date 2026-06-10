После провала FCAS Германия и Франция задумались о новых оборонных проектах Мерц анонсировал новые совместные оборонные проекты Германии и Франции

Москва10 июн Вести.После официального закрытия проекта истребителя FCAS канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал новые немецко-французские оборонные проекты.

Выступая на проходящей в Берлине аэрокосмической выставке, Мерц заявил, что в июле министры обороны двух стран "сформулируют всеобъемлющий, совместный и современный план работы по сотрудничеству в оборонной промышленности".

Страны намерены реализовать несколько "значимых и выполнимых проектов" и разработать "более эффективную" систему управления. Подробности будущих проектов Мерц не озвучил.

Решение отказаться от строительства нового истребителя, по словам немецкого канцлера, открыло новые возможности для военной индустрии ФРГ и Франции.

8 июня агентство Reuters сообщило, что канцлер ФРГ Мерц и президент Франции Макрон решили закрыть немецко-французский проект по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), поскольку компании Airbus и Dassault Aviation не смогли договориться по вопросам разделения труда и патентного права на разработки.