Игорь Коротченко: на создание боевого облака в ЕС потребуется около пяти лет Коротченко оценил сроки реализации европейского "боевого облака"

Москва9 июн Вести.Евросоюзу потребуется около пяти лет на создание боевого облака, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" и военный аналитик Игорь Коротченко в комментарии NEWS.ru. Эксперт прокомментировал решение Франции и Германии пересмотреть программу совместной разработки истребителя FCAS в пользу формирования цифровой системы взаимодействия между разными видами войск.

По словам Коротченко, у Европы есть ресурсы для создания истребителей пятого поколения, однако "в свете нынешних реалий более приоритетной задачей стало комплексное использование как беспилотников большой дальности, так и ракетного оружия". Отказ от FCAS он назвал "не более чем корректировкой под текущие военно‑политические задачи".

Коротченко оценил сроки реализации проекта боевого облака так

Я полагаю, что любые военные программы могут быть реализованы в срок от трех до пяти‑восьми лет. Учитывая озвученный проект [боевого облака], думаю, в течение четырех‑пяти лет мы уже сможем увидеть какие‑то практические результаты заявил эксперт

Отдельно в материале отмечается, что ранее сообщалось о том, что правительство Великобритании рассматривает возможность отказа от покупки истребителей F‑35A из‑за бюджетных ограничений. По данным СМИ, министры и высокопоставленные офицеры обсуждали вопрос возможности свертывания закупок, в том числе из‑за сложности финансирования программы и привязанности некоторых модификаций к ядерному вооружению B61‑12.