Глава МО Бельгии: ЕС потребуется 5-10 лет для замены военной поддержки США

Евросоюзу требуется до десяти лет для замены военной поддержки США Глава МО Бельгии: ЕС потребуется 5-10 лет для замены военной поддержки США

Москва7 июл Вести.Европейскому союзу понадобится от пяти до десяти лет для того, чтобы развить собственные военные возможности до уровня, который в настоящее время обеспечивают США.

Такое мнение высказал глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен в интервью газете Politico. По словам министра, Европе критически важно "удерживать американцев на борту" и внимательно прислушиваться к их позиции, поскольку без военной помощи США Евросоюз не сможет самостоятельно обеспечить свою безопасность.

Европе потребуется от пяти до десяти лет, чтобы нарастить обычные военные возможности сказал Франкен

В этом контексте глава Минобороны призвал европейских партнеров проявлять большую дипломатичность в отношениях с Вашингтоном.

Франкен добавил, что в Европе уже сформировалось понимание необходимости увеличения оборонных бюджетов.

Ранее сообщалось, что достижение полной автономии Евросоюза в оборонной сфере может потребовать вложения 500 миллиардов евро до 2040 года.