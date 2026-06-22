EUISS: Евросоюзу нужно готовиться к отказу США от ведущей роли в НАТО

В Евросоюзе озвучили конечную цель в области обороны EUISS: Евросоюзу нужно готовиться к отказу США от ведущей роли в НАТО

Москва22 июн Вести.Евросоюзу нужно готовиться к отказу США от ведущей роли в НАТО. В связи с этим европейскому объединению необходимо создать альянс с Европой во главе, говорится в исследовании, которое было опубликовано на сайте Института исследований безопасности Европейского союза (EUISS).

Конечной целью должен стать альянс, в котором европейцы обеспечивают основу системы, а США больше не выступают незаменимым государством-опорой говорится в публикации

Авторы исследования считают, что способность стран Европы к обороне будет зависеть не столько от роста военных расходов, сколько от готовности армий действовать в качестве единой силы.

Существующей координации между европейскими государствами, по мнению экспертов EUISS, недостаточно.

Фактически документ предлагает дальнейшее углубление военной интеграции стран Европы, в том числе совместное использование вооружений, логистики, систем командования, а также отдельных военных возможностей.