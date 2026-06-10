Евросоюз планирует совместные проекты для замены военных поставок от США Politico: ЕС разрабатывает совместные проекты для замены военных поставок от США

Москва10 июн Вести.В Европейском Союзе рассматривают возможность развития совместных проектов для снижения зависимости от средств военного обеспечения США. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Европарламенте.

Оборонный глава ЕС Андрюс Кубилюс рассматривает новую инициативу, предполагающую совместное финансирование странами военных возможностей, таких как дозаправка в воздухе, которые в настоящее время обеспечивают США говорится в материале

Суть рассматриваемого плана заключается в том, что заинтересованные страны могли бы по собственному желанию выделять часть денег из выросших военных бюджетов на совместное создание тех средств ведения войны, которые требуются для проведения боевых операций. В рамках этой инициативы сам Евросоюз мог бы оказывать заинтересованным странам помощь в закупках.

На данный момент инициатива обсуждалась только в частном порядке с депутатами Европарламента, которые выступают за усиление военной интеграции ЕС. По данным источников, проект находится на начальной стадии, и пока неясно, будет ли он оформлен официально или останется лишь неформальным предложением.

Ранее телеканал TVP World сообщал, что США намерены вдвое сократить свои силы глубокого поражения в Европе.