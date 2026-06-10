Москва10 июнВести.В Европейском Союзе рассматривают возможность развития совместных проектов для снижения зависимости от средств военного обеспечения США. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Европарламенте.
Оборонный глава ЕС Андрюс Кубилюс рассматривает новую инициативу, предполагающую совместное финансирование странами военных возможностей, таких как дозаправка в воздухе, которые в настоящее время обеспечивают СШАговорится в материале
Суть рассматриваемого плана заключается в том, что заинтересованные страны могли бы по собственному желанию выделять часть денег из выросших военных бюджетов на совместное создание тех средств ведения войны, которые требуются для проведения боевых операций. В рамках этой инициативы сам Евросоюз мог бы оказывать заинтересованным странам помощь в закупках.
На данный момент инициатива обсуждалась только в частном порядке с депутатами Европарламента, которые выступают за усиление военной интеграции ЕС. По данным источников, проект находится на начальной стадии, и пока неясно, будет ли он оформлен официально или останется лишь неформальным предложением.
Ранее телеканал TVP World сообщал, что США намерены вдвое сократить свои силы глубокого поражения в Европе.