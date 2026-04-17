Москва17 апр Вести.Парламентские докладчики Евросоюза заявили о необходимости ускорения процесса обеспечения военной мобильности. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на парламентского докладчика ЕС Роберта Зиле.

Уточняется, что европарламентарии намерены подготовить цифровую платформу по управлению всеми разрешениями по военной логистике к 2028 году.

Подчеркивается, что система обеспечит быстрое перемещение войск и техники по всему Евросоюзу.

В ноябре прошлого года восемь стран НАТО договорились о создании коридоров военной мобильности в Европе. Уточнялось, что план подписали Литва, Бельгия, Нидерланды, Чехия, Германия, Люксембург, Польша и Словакия.