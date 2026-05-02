Москва2 мая Вести.Некоторые автомобильные компании Румынии выразили готовность заняться производством военной техники в рамках реализации финансовой программы Евросоюза (ЕС) SAFE. Такое заявление сделал премьер страны Илие Боложан.

Национальные планы обороны восьми стран ЕС в рамках программы перевооружения через кредитный инструмент SAFE были одобрены Еврокомиссией (ЕК) в январе. Так, Румыния получит 16,6 млрд евро. Большая часть этой суммы будет потрачена на перевооружение. Румынское оборонное ведомство инициирует 21 программу закупки вооружения, десять из которых – совместные с другими государствами.

У нас есть компании из автомобильной промышленности, которые переориентируются на производство военной техники сказал Боложан

Румынский премьер также заявил, что надо производить вооружение для появления рабочих мест и вхождения оборонной промышленности Румынии "в цепочки создания стоимости европейской оборонной промышленности".

Он уточнил, что программа SAFE предусматривает, что как минимум половина военной техники, которую Бухарест собирается покупать у европейских производителей, должна быть изготовлена на территории Румынии.