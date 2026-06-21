Турция впервые экспортировала военный корабль стране из состава НАТО и ЕС Эрдоган: Турция впервые экспортировала военный корабль стране-члену НАТО и ЕС

Москва21 июн Вести.Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране-члену НАТО и Евросоюза – Румынии. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи патрульного корабля Cam Roman румынским военно-морским силам.

Cam Roman был построен на верфях Стамбула в рамках контракта с Бухарестом.

Подписав контракт с Румынией, Турция впервые в своей истории экспортировала военный корабль стране-члену НАТО и Европейского союза приводит слова Эрдогана турецкое информагентство Anadolu

По словам президента, за последние годы Турция построила более 140 морских платформ для различных регионов мира. Турецкий лидер подчеркнул, что если 23 года назад годовой экспорт оборонной продукции страны составлял 248 млн долларов, то сегодня такой объем поставок осуществляется менее чем за недельный срок.

Эрдоган добавил, что Анкара рассматривает передачу оборонных технологий дружественным государствам как одну из своих задач, а целью Турции остается укрепление регионального мира, стабильности и безопасности.

Ранее Евросоюз предъявил к Турции требование: Брюссель хочет, чтобы газ, который страна поставляет в страны ЕС по новым договорам, не был российским. При этом министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявляла, что турецкие власти ясно дали понять, что не смогут в одночасье заменить поставки российских энергоресурсов.

Со своей стороны, президент России Владимир Путин отмечал, что отношения Москвы и Анкары носят дружеский характер и развиваются по восходящей траектории.