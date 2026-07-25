Lockheed Martin договорилась с румынскими компаниями о разработке радара Lockheed Martin привлекла румынские компании к созданию нового радара AN/TPQ-53

Москва25 июл Вести.Американская корпорация Lockheed Martin заключила с румынскими компаниями контракты о сотрудничестве в разработке радара AN/TPQ-53, пишет портал Defense Romania.

Новый радар ранее продемонстрировал свои возможности в ходе учений в Румынии Eastern Phoenix 2026.

Компания Lockheed Martin расширяет свое стратегическое промышленное партнерство в Румынии, подписав соглашения с двумя румынскими компаниями: Aerostar и MarcTel​​​. Эти соглашения расширяют участие румынской промышленности в программе создания радара AN/TPQ-53 сказано в сообщении

Уточняется, что контракты предусматривают прямое сотрудничество и техобслуживание, а также расширение участия компаний из Румынии в цепочке поставок программы.

Ранее сообщалось, что Пентагон заказал у Lockheed Martin ракетные перехватчики на более 35 млрд долларов.