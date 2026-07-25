Москва25 июлВести.Американская корпорация Lockheed Martin заключила с румынскими компаниями контракты о сотрудничестве в разработке радара AN/TPQ-53, пишет портал Defense Romania.
Новый радар ранее продемонстрировал свои возможности в ходе учений в Румынии Eastern Phoenix 2026.
Компания Lockheed Martin расширяет свое стратегическое промышленное партнерство в Румынии, подписав соглашения с двумя румынскими компаниями: Aerostar и MarcTel. Эти соглашения расширяют участие румынской промышленности в программе создания радара AN/TPQ-53сказано в сообщении
Уточняется, что контракты предусматривают прямое сотрудничество и техобслуживание, а также расширение участия компаний из Румынии в цепочке поставок программы.
Ранее сообщалось, что Пентагон заказал у Lockheed Martin ракетные перехватчики на более 35 млрд долларов.