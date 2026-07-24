Польша хочет участвовать в производстве ракет Patriot для Украины Польша хочет участвовать в производстве ракет Patriot для Украины

Москва24 июл Вести.Польша хочет участвовать в производстве ракет для ЗРК Patriot на территории Украины, заявила заместитель министра национальной обороны республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

В четверг она встретилась со своими коллегами в Пентагоне и Госдепартаменте США​​​. Одной из затронутых тем было производство ракет для систем ПВО Patriot. Речь шла о концепции создания завода по производству боеприпасов для этих систем на Украине, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 8 июля, во время саммита НАТО в Анкаре допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.

Польша тут же предложила трехстороннее сотрудничество, потому что "речь идет о защите этого производства, чтобы это производство велось в безопасном месте"

Raytheon - это главный подрядчик по производству систем Patriot и ракет PAC-2, а ракеты PAC-3 производит корпорация Lockheed Martin. На этой неделе она представила новые ракеты-перехватчики, производство которых будет обходится более чем в два раза дешевле, чем производство предыдущих моделей. Планируется, что стоимость новой противоракеты PAC-3 ACE составит около $4 млн за единицу.