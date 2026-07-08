Москва8 июлВести.Украина сможет быстро производить противовоздушные ракеты Patriot, когда получит объяснения, как это делать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после завершения саммита НАТО в Анкаре.
В ходе встречи с Владимиром Зеленским американский президент допустил, что США передадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Я думаю, они смогут изготовить их довольно быстросказал он журналистам
Это очень сложно, добавил американский президент, но Украина быстро с этим разберется. Таким образом, заключил Трамп, она "не сможет жаловаться на то, что мы недостаточно ей даем".
В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году, а также обязуются поддерживать страну на эквивалентном уровне в 2027 году.