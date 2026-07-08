Трамп заявил, что Украина сможет быстро производить Patriot Трамп считает, что Украина может достаточно быстро наладить производство Patriot

Москва8 июл Вести.Украина сможет быстро производить противовоздушные ракеты Patriot, когда получит объяснения, как это делать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после завершения саммита НАТО в Анкаре.

В ходе встречи с Владимиром Зеленским американский президент допустил, что США передадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Я думаю, они смогут изготовить их довольно быстро сказал он журналистам

Это очень сложно, добавил американский президент, но Украина быстро с этим разберется. Таким образом, заключил Трамп, она "не сможет жаловаться на то, что мы недостаточно ей даем".

В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году, а также обязуются поддерживать страну на эквивалентном уровне в 2027 году.