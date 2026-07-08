Москва8 июлВести.США могут обеспечить "закрытие неба" над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре.
Вашингтон, по словам американского лидера, может обеспечить защиту украинского неба, если это понадобится.
Если это необходимо, то дапривело The Guardian слова главы Белого дома
При этом Трамп заявил, что в процессе урегулирования украинского конфликта за последние пару недель был достигнут большой прогресс. По мнению Трампа, обе стороны конфликта хотят мира.