Трамп допустил закрытие неба над Украиной как инструмент гарантии безопасности

Трамп допустил, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной Трамп допустил закрытие неба над Украиной как инструмент гарантии безопасности

Москва8 июл Вести.США могут обеспечить "закрытие неба" над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре.

Вашингтон, по словам американского лидера, может обеспечить защиту украинского неба, если это понадобится.

Если это необходимо, то да привело The Guardian слова главы Белого дома

При этом Трамп заявил, что в процессе урегулирования украинского конфликта за последние пару недель был достигнут большой прогресс. По мнению Трампа, обе стороны конфликта хотят мира.