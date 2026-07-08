Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине Трамп: в урегулировании конфликта на Украине достигнут большой прогресс

Москва8 июл Вести.В процессе урегулирования украинского конфликта достигнут большой прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса, и мы посмотрим, как это все пойдет заявил американский лидер

При этом ранее власти киевского режима отклонили мирный план главы Белого дома из 28 пунктов. Украина потребовала улучшить условия соглашения. Как отметила газета New York Post, Киев не рассматривает дипломатический путь решения конфликта.

Ранее 8 июля Трамп заявил, что планирует в среду позвонить президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, глава российского государства "хочет закончить конфликт", однако "многие в это не верят".