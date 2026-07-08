NYP: Киев не согласился на мирный план Трампа

NYP: Украина отклонила мирный план Трампа NYP: Киев не согласился на мирный план Трампа

Москва8 июл Вести.Украина в преддверии саммита НАТО в Анкаре отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов. Об этом пишет газета New York Post.

Уточняется, что Киев потребовал улучшить условия соглашения.

Украина отказалась от плана из 28 пунктов по прекращению войны с Россией и настаивает на более выгодных условиях отмечается в публикации

Газета подчеркивает, что Украина хочет добиться новых условий из-за изменений ситуации на фронте и не рассматривает дипломатическое решение конфликта.

В то же время Трамп 6 июля заявлял, что мир на Украине "намного ближе", чем сейчас принято думать.