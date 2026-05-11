СМИ заявили о почти полном прекращении помощи США Украине NYT: администрация Трампа сократила помощь Украине на 99%

Москва11 мая Вести.Администрация президента США Дональда Трампа сократила помощь киевскому режиму на 99%. На это указала газета The New York Times.

Издание отметило, что отношения между Украиной и США постепенно ухудшались, процесс сопровождался неудачами и унижениями для Киева. Также авторы статьи напомнили о том, как после вступления Трампа в должность американский лидер и его окружение унизили главу киевского режима Владимира Зеленского в ходе встречи в Белом доме.

В то же время, отметили в статье, администрация США стремилась добиться хорошего расположения России благодаря резкому сокращению финансирования Украины.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не хотят тратить время на Украину без прогресса в переговорах.