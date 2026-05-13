FT: Россия и Украина не видят перспектив в переговорах при посредничестве США

Москва13 мая Вести.Россия и Украина не видят перспектив возобновления мирных переговоров по урегулированию конфликта при посредничестве США. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на "людей, ознакомленных с позициями обеих сторон".

Отмечается, что ни одна из сторон конфликта "не видит ценности в продолжении переговоров", хотя президент США Дональд Трамп и заявляет, что Киев и Москва близки к урегулированию.

По данным источников газеты, российский президент Владимир Путин "переключил внимание на захват новых украинских территорий", чтобы в будущем установить полный контроль над Донбассом и еще больше расширить требования к Киеву. В то же время украинские чиновники стали считать себя менее уязвимыми перед давлением США, направленных на заключение быстрых и невыгодных соглашений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта становится все ближе. Владимир Путин также недавно заявлял, что конфликт на Украине сейчас движется к завершению.