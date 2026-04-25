Европейцы готовятся к затягиванию конфликта на Украине NYT: Европа готовится к затяжному конфликту на Украине

Москва25 апр Вести.В отсутствии очевидного посредника для переговоров по Украине Европа готовится к затяжному конфликту между Киевом и Москвой. Об этом пишет газета The New York Times.

В аналитическом материале издания отмечается, что перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине становится все меньше на фоне продолжающейся операции президента США Дональда Трампа против Ирана.

Пока президент Трамп и его команда заняты войной в Иране, Европа готовится к более длительной войне на Украине, и надежды на урегулирование конфликта путем переговоров между Москвой и Киевом тают говорится в тексте

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что Европа предпринимает усилия для того, чтобы сбить Вашингтон с курса, который был обозначен на встрече лидеров РФ и США в Анкоридже.