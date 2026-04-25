WSJ: бремя конфликта на Украине перешло с плеч США на пугливый Евросоюз

США хотят переложить ответственность за конфликт на Украине на плечи ЕС WSJ: бремя конфликта на Украине перешло с плеч США на пугливый Евросоюз

Москва25 апр Вести.После того как Европейский союз одобрил кредит Киеву на сумму в 90 миллиардов евро, конфликт на Украине окончательно стал "войной Европы". Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

В материале указывается, что усиление поддержки киевского режима со стороны Брюсселя происходит одновременно с тем, как президент США Дональд Трамп сосредотачивает свои силы на операции против Ирана.

Противостояние с Россией на Украине теперь стало войной Европы… Пока Трамп отдаляется от Европы, сосредотачивая внимание на Ближнем Востоке, Украина оказывается в зависимом положении от традиционно пугливого Евросоюза пишет издание

Также в газете отметили, что администрация Трампа давно пытается переложить на ЕС бремя украинского конфликта. Главным шагом в этом направлении стал отказ от прямого финансирования киевского режима.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался негативно о взаимоотношениях Европы с США. Он подчеркнул, что Вашингтон не оглядывается на интересы своих европейских партнеров уже на протяжении 15 лет.