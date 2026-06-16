На Западе заявили об изменении позиции Трампа по Украине под влиянием ЕС Bloomberg: Евросоюз повлиял на позицию Трампа по Украине

Москва16 июн Вести.Позиция главы Белого дома Дональда Трампа по украинскому конфликту изменилась в пользу Киева под влиянием лидеров Евросоюза, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников "Большой семерки".

Как утверждают источники, лидеры G7 в ходе саммита во Франции начали понимать, что позиции Вашингтона и Евросоюза по расстановке сил в украинском конфликте сближаются.

Отмечается, что президент США с момента переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже был уверен, что Украина растеряла свои "козыри", и ей необходимо пойти на территориальные уступки.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал давать прогнозы о влиянии саммита G7 на позицию Вашингтона касательно договоренностей, достигнутых в Анкоридже.