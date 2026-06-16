Москва16 июнВести.Помощник президента России Юрий Ушаков воздержался от прогнозов насчет того, какое влияние саммит стран "Большой семерки" (G7) окажет на позицию президента США Дональда Трампа по договоренностям, достигнутым в Анкоридже.
Так Ушаков ответил на вопрос журналистов о публикациях, в которых утверждалось, что на саммите G7 Трампа попытаются убедить отказаться от договоренностей с Россией.
Я не знаю, удастся ли что-то сделать. Но известно, что президент США принимает участие в работе "семерки", и там состоятся различные контакты. В том числе известно, что он встретится и с лидером киевского режима [Владимиром Зеленским]. Так что посмотримсказал Ушаков
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил в интервью ИС "Вести", что страны G7 попытаются уничтожить дух Анкориджа и заставить Трампа забыть о договоренностях с Москвой.