Ушаков уклонился от прогнозов о влиянии саммита G7 на позицию США по Анкориджу

Ушаков не стал прогнозировать влияние саммита G7 на позицию США по Анкориджу Ушаков уклонился от прогнозов о влиянии саммита G7 на позицию США по Анкориджу

Москва16 июн Вести.Помощник президента России Юрий Ушаков воздержался от прогнозов насчет того, какое влияние саммит стран "Большой семерки" (G7) окажет на позицию президента США Дональда Трампа по договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

Так Ушаков ответил на вопрос журналистов о публикациях, в которых утверждалось, что на саммите G7 Трампа попытаются убедить отказаться от договоренностей с Россией.

Я не знаю, удастся ли что-то сделать. Но известно, что президент США принимает участие в работе "семерки", и там состоятся различные контакты. В том числе известно, что он встретится и с лидером киевского режима [Владимиром Зеленским]. Так что посмотрим сказал Ушаков

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил в интервью ИС "Вести", что страны G7 попытаются уничтожить дух Анкориджа и заставить Трампа забыть о договоренностях с Москвой.