На саммите G7 европейцы намерены уничтожить дух Анкориджа, считает эксперт Эксперт раскрыл намерения Европы в переговорах с Трампом на саммите G7

Москва16 июн Вести.На саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бене лидеры европейских стран постараются уничтожить дух Анкориджа и заставить президента США Дональда Трампа забыть о договоренностях с РФ. Об этом бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил в интервью ИС "Вести".

Политик уверен, что ключевой договоренностью в Анкоридже стало намерение американского лидера урегулировать конфликт вместо объявления временного перемирия, а также вопрос гарантий безопасности.

А вообще, чего хотят добиться европейцы, они хотят, чтобы духа Анкориджа даже не было. Понимаете? Чтобы духа Анкориджа не было. … Поэтому, конечно, для европейцев важно склонить на сторону свою Дональда Трампа в плане того, чтобы он, в общем-то, забыл о тех договоренностях, которые были в Анкоридже и вернулся к тому, с чего все начиналось заявил Килинкаров

Он заявил, что "стартовой позицией" Европы на саммите стал ультиматум к РФ, который ранее подписали лидеры Франции, Великобритании и Германии.

Мы даже понимаем, для чего это нужно стратегически Европе, и для чего это им нужно тактически. Им нужно выиграть время для того, чтобы переподготовить Украину, перевооружить, дать возможность вдохнуть глоток свежего воздуха и с новыми силами, в общем-то, направить ее против России. Это очевидно и понятно добавил политик

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили за активное участие Европы и Соединенных Штатов в переговорном процессе с Россией по урегулированию украинского конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны ошибочно рассчитывают на возможность выдвигать Москве ультиматумы.

По словам главы МИД, в ряде европейских государств считают, что Россия якобы находится в проигрышном положении, а Украина добивается успехов.