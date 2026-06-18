Москва18 июн Вести.Саммит G7 в Эвиане окончательно похоронил "анкориджскую сделку", а прошедший год показал, что президент США Дональд Трамп не в состоянии продавить европейских лидеров. Такое мнение ИС "Вести" озвучил генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Он также добавил, что сейчас уже европейцы пытаются заставить Трампа, чтобы тот оказал давление на РФ.

Нет ни духа Анкориджа, ни сделки анкориджской, потому что за прошедший практически год Трамп, очевидно, совершенно не сумел убедить европейцев в том, что это наиболее выгодная для них сделка. И, собственно, в моем понимании саммит G7 в Эвиане окончательно анкориджскую сделку похоронил. И Трамп фактически показал, что он уже не готов европейцев продавливать. Наоборот, это уже европейцы пытаются продавить его и убедить его в том, что сейчас выгоднее присоединиться к лагерю оказывающих на Россию давление рассказал Симонов

Ранее эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов заявил, что после саммита G7 Трамп будет продолжать тянуть время в отношении конфликта на Украине. По мнению эксперта, политики ЕС смогли убедить главу Белого Дома, что Украина "имеет карты на руках".