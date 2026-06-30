Гигин: планы Трампа в давлении на других лидеров "обламываются" из раза в раз Гигин: США не могут давить на лидеров других государств из-за их советчиков

Москва30 июн Вести.Президент США Дональд Трамп пытался давить на европейских лидеров, но его план не сработал. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Он отметил, что даже несмотря на жесткое давление европейские лидеры не поддались на него.

Он пытался давить на Зеленского с целью продавить какую-то свою повестку. Пытался. Мы это видели … Пытался давить? Пытался, жестко пытался. Зеленский его послушался? Нет. Почему? Потому что Зеленскому кто-то советовал не слушаться Трампа. Пытался Трамп давить на Европейский Союз с целью как-то вот какие-то свои там, какую-то линию провести. Пытался, мы это видели. Его послушались — нет. Более того, выработали позицию, как Трампа обмануть. Дальше. Смотрим Трамп вокруг Ирана. Ему нужно, чтобы Израиль пошел на определенные уступки в Ливане. Пытался он давить Нетаньяху? Да. До чего дошло? Ну, до мата, судя по утечкам. Его Нетаньяху сильно послушался? Нет. По итогу. Дальше у нас его посланники да, с белорусского калия сняли санкции. И что дальше американцы обещали? Что Литва под теми или иными видами откроет дорогу в Клайпеду, они договорятся с европейцами, может, с Литвой-то уж точно договорятся. Там правительство в итоге уже второе в отставку ушло, а ничего с литовцами не договорились, Трампа не послушали. Что мы имеем в сухом остатке. Без этих мифов о духах Анкориджа … Если президента США не слушают вот так раз за разом, просто откровенно игнорируя, прокидывая, что там за акционеры тогда такие, которые так влияют? сказал Гигин

Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник Андрей Кошкин рассказал о том, что Трамп на саммите G7 оказывал давление на своих союзников из-за чего все участники находились в нервном и подвешенном состоянии.