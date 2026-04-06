Москва6 апр Вести.Американский лидер Дональд Трамп подобно президенту Второй Французской республики Наполеону III скатывается во внешнеполитические авантюры. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Комментируя угрозы Трампа в сторону Ирана из-за Ормузского пролива, депутат отметил, что хозяин Белого дома непостоянен и благодаря таким заявлениям теряет сторонников.

Классическим примером в истории считается Наполеон III, который был, в общем-то, неплохой политик..., а потом стал манипулировать, скатываться в какие-то странные внешнеполитические авантюры. И вот Трамп типичный классный политик с таким чутьем, с интуицией, но так как он захватил Республиканскую партию, так объединил вокруг себя сторонников…но придя к власти, он, такое ощущение, продолжил эту избирательную кампанию. Он не может остановиться, не может определить какую-то стратегию. Его колошматит из стороны в сторону – от пацифистов, извините за это ругательное слово, до милитаристов пояснил Гигин

По словам депутата, Трамп может оказаться в очень серьезной внутриполитической изоляции, и любой его промах будет ее усиливать.

Он не приобретает союзников в том лагере, которому он подыгрывает, и теряет своих. Вот это ровно происходит с Трампом. Он теряет постепенно маговцев, можно по-разному оценивать скорость этого процесса, но абсолютно никого не приобретает среди демократов отметил он

Гигин добавил, что, когда глава Белого дома говорил о необходимости осушить вашингтонские болота, оказалось, что он сам завяз в них, попал в трясин6у и барахтается в ней, чем и объясняются его эмоциональные заявления.

Ранее Иран ответил на призыв Трампа открыть Ормузский пролив. В посольстве Исламской Республики в шутку заявили, что Тегеран потерял ключи от водного маршрута.