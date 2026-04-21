Профессор Лузянин сравнил Трампа с учеником, который хочет закрыть школу Лузянин: Трамп не знает, где поставить запятую во фразе "воевать нельзя уйти"

Москва21 апр Вести.Профессор МГИМО МИД РФ и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин сравнил президента США Дональда Трампа с учеником, который не может решить данную ему задачу. Вместо того, чтобы поставить запятую во фразе "воевать нельзя уйти", Трамп хочет закрыть школу.

Профессор в интервью для ИС "Вести" также провел параллель между главой Белого дома и Людовиком XIV, который правил Францией 72 года.

Знаете, во Франции в XVII веке был "Король-Солнце" Людовик XIV, 70 лет на троне сидел. И он говорил: "Я – это государство, я – это закон". Трамп сегодня – это современный "Король-Солнце", версия такая. Причем, понимаете, он считает, что ему вообще 250 лет, он будет вечен. Я не удивлюсь, если он вообще отменит и промежуточные выборы… Но главное, что, знаете, такой вечный Дункан Маклауд, то есть он как бы 250 лет, он вечный, и ему ничего не грозит… Возникает образ Трампа как ученика, ему написали на доске: "воевать нельзя уйти". Где поставить запятую? Он не знает, он все стирает и пишет: "Закрыть школу, продать школу и уволить учителя". Вот модель Трампа заявил Лузянин

Ранее историк-международник Андрей Сидоров заявил, что Дональд Трамп не знает, как выйти из конфликта с Ираном.