Историк Сидоров: Трампу нужен повод, чтобы уйти из Ирана

Москва21 апр Вести.Для президента США Дональда Трампа критически важно найти убедительное основание для завершения военной операции в Иране. Такое основание позволило бы Трампу представить операцию как успешное достижение США, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" историк-международник Андрей Сидоров.

Трамп нуждается в весомом предлоге для прекращения военных действий против Ирана, чтобы обеспечить себе имидж победителя при выходе из конфликта, отметил Сидоров.

Я считаю Трампа подранком из-за того, что он получил в Иране. Трамп не знает, как оттуда уйти. Действительно, для него сейчас любой какой-либо жест, который бы говорил об уступках Ирана, был бы наиболее благоприятен. Он бы свернул эту операцию, объявив о том, что всего он добился, Ормузский пролив открыл. Но, с другой стороны, как психопат, он так поступить, в принципе, в настоящее время не может заявил Сидоров

В интервью порталу Axios Трамп выразил уверенность в успешном завершении переговоров с Ираном. По словам Трампа, основная концепция соглашения уже подготовлена.

Заявление Трампа прозвучало на фоне сообщений иранских государственных СМИ об отказе Тегерана участвовать во втором раунде переговоров с США в Исламабаде.