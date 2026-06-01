Москва1 июн Вести.На президента США Дональда Трампа может оказываться давление в целях вынудить руководство Ирана к капитуляции. Таким предположением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он не уточнил, какие именно политические силы могут влиять на американского лидера. При этом обратил внимание на то, что Вашингтон ужесточает свои позиции в переговорах с Тегераном.

Ну, буквально вчера Трамп заявил, что он ужесточает свои позиции по переговорам с Ираном. Если раньше шли переговоры, иранцы требовали в рамках меморандума, что 24 миллиарда их активов разморозят… Потом соглашаются на 12 миллиардов, сейчас Трамп говорит, что вообще никаких активов не будут размораживаться и никаких санкций не сниматься. То есть он делает ставку, судя по всему, кто-то его толкает на силовое решение проблемы, надеясь, что иранцы капитулируют сказал Багдасаров

Однако действующее руководство Ирана, по его словам, капитулировать не может, хотя бы в целях собственной безопасности.

Люди, находящиеся у власти в Иране, они по своей ментальности не могут пойти на капитуляцию. Попытка капитуляции приведет к их свержению. Потому что это будет расценено той части оппозиции, которая не додавлена, как слабость, а той части, которая их поддерживает, как то, что они предают Иран. Их сметут, они не могут пойти на это. В то же время, я насколько понимаю, Трамп убеждает, что длительная осада Ирана тоже невозможна добавил он

Ранее Багдасаров назвал главное условие прекращение войны на Ближнем Востоке. По его словам, все закончится, когда Трамп и Нетаньяху добьются смены режима в Иране. Востоковед отметил, что надежда на мир между иранской и американо-израильской сторонами очень слабая.