Москва10 маяВести.Президент США Дональд Трамп способен довести свою страну как до гражданской войны, так и до взлета. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал историк-международник Андрей Сидоров.
По его словам, Трамп не нравится половине американцев.
Я … считаю, что это очень опасный человек, который может довести страну до гражданской войны, а может сделать таким образом, что после него будет … укрепление и взлет Соединенных Штатов, чего бы, собственно говоря, мне бы не хотелосьсказал историк
Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что в украинском конфликте России необходимо рассчитывать на себя, а не на добрую волю Трампа.