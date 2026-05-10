Историк Сидоров: Трамп может довести США и до гражданской войны, и до взлета

Историк Сидоров предположил, куда Трамп может завести США Историк Сидоров: Трамп может довести США и до гражданской войны, и до взлета

Москва10 мая Вести.Президент США Дональд Трамп способен довести свою страну как до гражданской войны, так и до взлета. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал историк-международник Андрей Сидоров.

По его словам, Трамп не нравится половине американцев.

Я … считаю, что это очень опасный человек, который может довести страну до гражданской войны, а может сделать таким образом, что после него будет … укрепление и взлет Соединенных Штатов, чего бы, собственно говоря, мне бы не хотелось сказал историк

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что в украинском конфликте России необходимо рассчитывать на себя, а не на добрую волю Трампа.