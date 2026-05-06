Коротченко: России нужно рассчитывать на себя, а не на добрую волю Трампа

Эксперт заявил, что РФ нужно рассчитывать на себя, а не на добрую волю Трампа Коротченко: России нужно рассчитывать на себя, а не на добрую волю Трампа

Москва6 мая Вести.В украинском конфликте России необходимо рассчитывать на себя, а не на добрую волю президента США Дональда Трампа. Такое мнение ИС "Вести" высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, у России может возникать иллюзия веры в доброго Трампа.

Трамп – хищник, где он может кого-то сожрать либо откусить, где он это делает без какого-либо морального комплекса неполноценности. Поэтому верить в Трампа нам не надо. Если есть возможность оперативно в каких-то моментах, где есть возможность совпадения интересов, что-то из этого получить, попробовать, конечно же, надо пытаться это делать. Но при этом понимать, что рассчитывать мы можем только исключительно на собственное понимание ситуации и на собственные силы, а не на добрую волю Трампа и его желание нам помочь, которое сегодня есть на словах, а завтра его может не быть сказал эксперт

Ранее Игорь Коротченко заявил, что система внутренней безопасности США находится в неудовлетворительном состоянии.