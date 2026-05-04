Москва4 маяВести.России необходимо усилить возможности Федеральной службы безопасности. Такое мнение ИС "Вести" высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По его словам, нужно кратно усилить возможности российских группировок в зоне специальной военной операции за счет нанесения ударов по критическим объектам инфраструктуры Украины.
Нам надо усиливать возможности Федеральной службы безопасности. И в первую очередь Департамента военной контрразведки. Совсем недавно его возглавили опытные, компетентные руководители. Надо дать возможность нового функционала: усилить кадрово, финансово, организационно и сделать дееспособную структуру наподобие "Смерша" … для успешного противодействия нашим противникамсказал эксперт
Ранее Игорь Коротченко назвал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о параде Победы 9 мая в Москве прямой угрозой в адрес России.