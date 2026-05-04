Коротченко вспомнил про "Смерш" в связи с Украиной Коротченко: России необходимо усилить возможности ФСБ

Москва4 мая Вести.России необходимо усилить возможности Федеральной службы безопасности. Такое мнение ИС "Вести" высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, нужно кратно усилить возможности российских группировок в зоне специальной военной операции за счет нанесения ударов по критическим объектам инфраструктуры Украины.

Нам надо усиливать возможности Федеральной службы безопасности. И в первую очередь Департамента военной контрразведки. Совсем недавно его возглавили опытные, компетентные руководители. Надо дать возможность нового функционала: усилить кадрово, финансово, организационно и сделать дееспособную структуру наподобие "Смерша" … для успешного противодействия нашим противникам сказал эксперт

Ранее Игорь Коротченко назвал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о параде Победы 9 мая в Москве прямой угрозой в адрес России.