Москва29 июн Вести.Российские военные должны в приоритетом порядке бить по логистической инфраструктуре Украины, которая используется для поставок западного оружия. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он добавил, что маломощные ядерные заряды являются "хирургическим" методом воздействия на Украину.

Только объекты транспортной логистики. То, что составляет хребет поставок западного оружия на Украину. Все средства хороши, включая и применение маломощного хирургического, тактического ядерного оружия. Теперь смотрите, что происходит. Мы предлагаем и говорим, что мы готовы вести войну благородно на поле боя. Нам отвечают практическими действиями – нет, война будет переходить в террористическую активность киевского режима. Поэтому, наряду с нашими безусловными и масштабными успехами в рамках сухопутных операций, которые проводят российские группировки в зоне специальной военной операции, все-таки нам надо делать ставку на масштабные именно удары, как я уже сказал, по инфраструктуре