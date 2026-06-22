Бужинский назвал особенность ударов ВС РФ по объектам на Украине в этом году

Бужинский объяснил, почему основные удары ВС РФ приходятся на тягу и локомотивы Бужинский назвал особенность ударов ВС РФ по объектам на Украине в этом году

Москва22 июн Вести.Основные удары российскими войсками приходятся по украинской железнодорожной инфраструктуре. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он отметил, что на этой неделе Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли уже четвертый в этом году массированный удар по одному из крупнейших железнодорожных узлов - Лозовая. Этот узел составляет пересечение трех дорог - Южной, Днепропетровской и Донецкой, через которые организована значительная часть логистики на Восточный фронт.

В этом году основная тяжесть ударов по железнодорожной инфраструктуре приходится на тягу, на локомотивы. Логика проста. Тяговые подстанции, в принципе, если они выведены из строя, можно переключиться на тепловозную тягу, потом восстановить. Мосты тоже восстанавливаются, а локомотивы — это товар, в общем-то, штучный и быстрому восстановлению не подлежащий объяснил Бужинский

Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он не сможет добиться прекращения ударов по Украине. Также она отметила, что остановить происходящее может только "что-то действительно невообразимое". А до этого момента все больше жителей страны будут планировать бегство.