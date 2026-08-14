ВС РФ поразили железнодорожную технику в трех областях Украины Минобороны: поражена используемая для нужд ВСУ железнодорожная техника

Москва14 авг Вести.Российские военнослужащие поразили четыре железнодорожных локомотива в Одесской, Запорожской и Сумской областях Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что техника использовалась для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кадры объективного контроля нанесения ударов по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) и материальных средств ВСУ в Одесской, Запорожской и Сумской областях, с применением БПЛА "Герань-4 Сикер" сказано в заявлении

Прошедшей ночью ВС РФ ударили по железнодорожной станции порта Измаил. Она использовалась ВСУ для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов и горючего.