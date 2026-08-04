МО: Россия поразила четыре сухогруза и объекты портовой инфраструктуры Киева

МО: ВС РФ поразили четыре сухогруза и объекты портовой инфраструктуры Украины МО: Россия поразила четыре сухогруза и объекты портовой инфраструктуры Киева

Москва4 авг Вести.Вечером 3 августа российские военные продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, заявили в российском Минобороны.

По данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили четыре сухогруза с грузами.

В порту Николаев [поражено] морское судно типа "сухогруз" с грузами военного назначения, в порту Южный - морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее разгрузку военных грузов сказано в материале

Кроме того, по заявлению ведомства, "на переходе морем южнее Одессы" поражены два сухогруза, которые доставляли вооружение и военное имущество в порты Украины.

В Минобороны также заявили, что в порту Черноморск поражен Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где украинские военные ремонтировали военные автомобили, хранили боеприпасы и горюче-смазочные материалы.