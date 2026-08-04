ВС РФ ударили по заводу автоагрегатов и портовому терминалу в Одесской области

Российская армия поразила Черноморский завод автоагрегатов и терминал в порту ВС РФ ударили по заводу автоагрегатов и портовому терминалу в Одесской области

Москва4 авг Вести.Российские военные в порту Одесской области поразили завод автомобильных агрегатов и портовый терминал. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Удары нанесены беспилотниками и высокоточным оружием наземного базирования.

...В Одесской области поражены: в порту Черноморск — Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ВСУ осуществляли ремонт военной автомобильной техники, хранение боеприпасов и ГСМ говорится в сообщении ведомства

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по судну, которое доставляло грузы для Вооруженных сил Украины, около Одессы.