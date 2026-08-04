Москва4 авгВести.Российские военные в порту Одесской области поразили завод автомобильных агрегатов и портовый терминал. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Удары нанесены беспилотниками и высокоточным оружием наземного базирования.
...В Одесской области поражены: в порту Черноморск — Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ВСУ осуществляли ремонт военной автомобильной техники, хранение боеприпасов и ГСМговорится в сообщении ведомства
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по судну, которое доставляло грузы для Вооруженных сил Украины, около Одессы.