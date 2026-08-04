ВС РФ нанесли удар по порту Черноморска Российская армия нанесла удар по порту Черноморска

Москва4 авг Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по порту Черноморска, задействованном в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, высокоточным оружием и ударными беспилотниками был поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад, где хранились беспилотные летательные аппараты FP-2 и комплектующие к ним.

В Минобороны добавили, что российские войска продолжают наносить удары по портам, морским судам и объектам портовой инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что вечером 3 августа российские военные уничтожили четыре сухогруза, перевозившие грузы для ВСУ.