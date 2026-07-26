ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по порту Черноморск ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам ВСУ в порту Черноморск

Москва26 июл Вести.Российская армия в ночь на 26 июля нанесла групповой удар по объектам инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, которые использовались для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщило Минобороны России.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар …, в результате которого поражены … объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов говорится в сообщении российского военного ведомства в мессенджере MAX

Кроме того, в ночь на 26 июля российские силы также ударили по расположенным в Киеве объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Указанные предприятия были задействованы в производстве, сборке и хранении украинских беспилотников и комплектующих к ним, пояснили в Минобороны РФ.