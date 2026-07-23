Москва23 июлВести.Российские военные нанесли удары по инфраструктуре по разгрузке топлива в порту "Южный" под Одессой, которая использовалась в нуждах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Южный" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУговорится в сообщении
Как отмечается, атаки продолжались в течение дня 23 июля.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по объектам топливно-энергетической структуры ВСУ.