ВС России нанесли удар по порту "Южный" под Одессой Армия России поразила инфраструктуру по разгрузке топлива в порту "Южный"

Москва23 июл Вести.Российские военные нанесли удары по инфраструктуре по разгрузке топлива в порту "Южный" под Одессой, которая использовалась в нуждах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Южный" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ говорится в сообщении

Как отмечается, атаки продолжались в течение дня 23 июля.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по объектам топливно-энергетической структуры ВСУ.