Российские военные поразили три корабля, следовавшие в порт Черноморска

ВС РФ ударили по порту Черноморска и следовавшим в него трем судам Российские военные поразили три корабля, следовавшие в порт Черноморска

Москва20 июл Вести.Российские военные ударили по порту Черноморска в Одесской области, а также по следовавшим в него двум морским судам типа "балкер" и сухогрузу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В порту Черноморск (государственное предприятие "Морской торговый порт Черноморск") Одесской области объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения говорится в сообщении

Уточняется, что удар по судам был совершен с помощью беспилотников.

Кроме того, на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затока) поражены беспилотными летательными аппаратами два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск" отмечается в релизе

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по портовой инфраструктуре, которая использовалась в интересах боевиков киевского режима, а также поразили склады и цех сборки БПЛА.