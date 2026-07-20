Москва20 июлВести.Вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам, а также резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, цели были поражены российскими беспилотниками. Атакованные объекты использовались для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") [поражены] два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУговорится в сообщении
Ранее 20 июля Минобороны отчиталось об ударах по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также цехам по сборке безэкипажных катеров ВСУ.