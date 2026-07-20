Российские войска ударили по двум сухогрузам и резервуару ГСМ в Одессе

ВС РФ нанесли удары по двум сухогрузам и резервуару с ГСМ в порту Одессы Российские войска ударили по двум сухогрузам и резервуару ГСМ в Одессе

Москва20 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли удары по двум сухогрузам, а также резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, цели были поражены российскими беспилотниками. Атакованные объекты использовались для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") [поражены] два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ говорится в сообщении

Ранее 20 июля Минобороны отчиталось об ударах по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также цехам по сборке безэкипажных катеров ВСУ.