В портах Одесса и Южный были уничтожены сухогрузы, перевозившие грузы для ВСУ ВС РФ поразили сухогрузы в портах Одесса и Южный

Москва18 июл Вести.Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, которые используются армией Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Для поражения целей российские военные применили беспилотные летательные аппараты. В порту Одесса были уничтожены два сухогруза. Суда стояли на рейде, ожидая своей очереди на разгрузку. На их борту находился груз военного назначения, уточнили в в российском оборонном ведомстве.

Также был поражен сухогруз в порту Южный. В МО РФ отметили, что это судно тоже перевозило грузы для ВСУ.

Накануне сообщалось о поражении пяти сухогрузов за один день. Подразделения ВС РФ уничтожили их в порту Николаева, а также порту Южный.