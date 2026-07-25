Москва25 июл Вести.Российское Минобороны сообщило, что военнослужащие РФ нанесли удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, в том числе по порту Черноморск.

Уточняется, что удары были нанесены с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

Поражены в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") – объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для хранения грузов военного назначения сказано в публикации

Кроме того, в сообщении ведомства сказано о поражении объектов в порту Николаев, а также других целей.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 25 июля российские войска продолжили наносить групповые удары по используемым в интересах ВСУ объектам. Атаке подверглась предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения портовая инфраструктура порта в Одессе.