Минобороны РФ: в порту Одессы поражены объекты, используемые в интересах ВСУ

ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты в порту Одессы Минобороны РФ: в порту Одессы поражены объекты, используемые в интересах ВСУ

Москва25 июл Вести.ВС РФ в ночь на 25 июля продолжили наносить групповые удары по используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) объектам. Атаке подверглась предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения портовая инфраструктура порта в Одессе, сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования, а также и ударными БПЛА.

В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения говорится в сообщении Минобороны РФ в мессенджере MAX

Накануне вечером российское военное ведомство сообщало, что в течение 24 июля в порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры логистического центра, где находились грузы военного назначения.