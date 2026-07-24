МО РФ сообщило о поражении в порту Одессы объектов, используемых в интересах ВСУ

В порту Одессы поражены объекты, используемые в интересах ВСУ МО РФ сообщило о поражении в порту Одессы объектов, используемых в интересах ВСУ

Москва24 июл Вести.В течение пятницы, 24 июля, в порту Одессы поражены объекты инфраструктуры логистического центра, где находились грузы военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, отмечают в ведомстве, в порту "Южный" поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Также в порту "Николаев" поражены два буксира.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис обратил внимание на то, что Одесса больше не будет портовым городом после российских авиаударов.